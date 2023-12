A Polícia Militar do Paraná recebeu 23 novas viaturas nesta sexta-feira (8) em solenidade no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) localizado na PR-508, no município de Matinhos, no Litoral do Estado. O investimento foi de R$ 5,1 milhões, viabilizados por meio de um convênio entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) e o BPRv.

Os novos veículos vão reforçar as ações de policiamento do Batalhão em todo o Estado. A entrega representa mais um importante avanço nos investimentos contínuos realizados na segurança pública, proporcionando maior tranquilidade à população e garantindo a proteção nas rodovias estaduais.

Comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância desses investimentos na atuação da PMPR nas rodovias estaduais.

“Esses veículos representam nosso compromisso em fortalecer a segurança nas estradas estaduais, garantindo maior mobilidade e eficiência no combate à criminalidade e na proteção dos cidadãos. Continuaremos a zelar pela ordem e pela segurança em nossas vias, promovendo um trânsito cada vez mais seguro”, afirmou o comandante-geral.

As novas caminhonetes modelo Fiat/Toro renovam de parte da frota utilizada nas ações de fiscalização de trânsito, proteção à vida e ao patrimônio, prevenção e combate aos crimes e contravenções praticados nas rodovias estaduais.

O convênio em BPRv e o DRE/PR estabelece que 20% da arrecadação líquida anual proveniente dos Autos de Infração de Trânsito (AITs) lavrados pela unidade policial serão destinados à modernização dos veículos e equipamentos utilizados nestas ações de polícia, em sua execução e planejamento.

“Esta prática contribui diretamente para o contínuo aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pela PMPR à população”, disse o comandante-geral.