Projeto de circulação chega a Jacarezinho com duas apresentações gratuitas no CAT. Espetáculo retrata através das risadas a figura profissional muito aguardada, mesmo em tempos da internet dominando a comunicação.

Tem um carteiro rodando o Paraná. Na bolsa pesada, cheia de envelopes e caixas de todos os tamanhos, muita palhaçada e aquela magia de fazer a gente rir de nós mesmos. O ator Tiago Marques que dá vida ao Palhaço Ritalino caiu na estrada para levar o espetáculo “O Carteiro”, como um mensageiro de risadas e devaneios convidando a plateia de Jacarezinho, por onde a montagem passa essa semana, a ter um olhar diferente direcionado a esse profissional tão comum e ainda presente no cotidiano, mesmo que hoje entregue mais boletos e os pacotes de compras feitas pela internet.

Depois de passar por Apucarana, o espetáculo chega ao CAT – Conjunto Amadores de Teatro na sexta (20) e sábado(21), sempre às 19h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados a partir das 18h, uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro. Batizado de “O Carteiro – Circulando por CEP’s paranaenses” o projeto é aprovado pela Secretaria De Estado Da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura – Governo Federal.

O espetáculo, pensado para teatros fechados, retrata de maneira muito engraçada a profissão do entregador de cartas.

Uma figura muitas vezes “sem rosto” para quem recebe a carta, mas que é um ser humano com todas as possibilidades de erros e acertos, potencias, sonhos e aspirações. Um recorte do dia a dia de um carteiro e todos os perrengues da profissão como endereços inexistentes, cães raivosos, envelopes, caixas e mais caixas.

Uma coisa só é certa: o carteiro chega! O ofício apaixonante ganha uma dramaturgia leve, sensível e cômica. Antes intermediário das notícias de amigos, família e de missivas de amor entre apaixonados, hoje, mais às voltas com as contas e pacotes de compras on-line. A montagem, com direção de Esio Magalhães, referência no país nas áreas de palhaçaria e máscara, busca homenagear esse profissional capaz de aliviar a ansiedade de qualquer um que espera algo que vai chegar pelos Correios; um profissional das antigas que

ainda frequenta as nossas casas e portarias.

Com a pesquisa cênica, Tiago Marques busca retratar essas pessoas comuns que fazem parte do nosso cotidiano ao mesmo tempo que traz foco a setores pouco contemplados, propondo uma aproximação e relação de empatia para e com a plateia, combinação que está intimamente ligada à pesquisa na palhaçaria.

“Estou muito feliz em poder circular com este trabalho, por se tratar de uma obra engraçada, mas também sensível. Algumas das cidades que passaremos, estamos voltando após um longo período sem nos apresentarmos por lá, possuem bonitos teatros e agora poderemos encontrar novamente com os público locais”, afirma.

Tiago Marques, o Palhaço Ritalino há mais de 15 anos, é bacharel em Artes Cênicas, formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Artes da Cena pela UNICAMP, onde atualmente cursa doutorado. Em 2017 realizou residência artística na escola CAL Clown em Barcelona na Espanha. Atua como ator, palhaço, diretor, compositor e produtor cultural.

Também ministra oficinas sobre a arte do palhaço. Além de seu trabalho solo, realiza parcerias com outros artistas e grupos. Marques foi indicado quatro vezes ao Prêmio Gralha Azul, entre elas, como melhor ator do Paraná por sua atuação no espetáculo “O Melhor Show Do Mundo…na minha opinião”, em 2018, e em 2023 recebeu indicação como melhor ator e melhor espetáculo com “O Carteiro”. Neste mesmo ano foi indicado como melhor espetáculo online, no qual recebeu a premiação com “O AstroLábia”.

Por meio de oficinas esteve com grandes palhaços e grandes nomes do teatro e circo como: Gardi Hutter (Suíça), Chacovachi (Argentina), Aziz Gual (México), Pepe Nuñes (Espanha), Clara Cenoz (Espanha), Ricardo Puccetti, Esio Magalhães, Biribinha (Teófanes Silveira), Eduardo Okamoto entre outros.

Depois de Jacarezinho, “O Carteiro” segue a sua viagem pelo Paraná passando por Londrina, nos dias 05 e 06 de julho, na Divisão de Artes Cênicas da UEL, sempre com ingressos gratuitos distribuídos a partir das 18h, uma hora antes do início do espetáculo marcado para às 19h. Em Arapongas, as apresentações acontecem em dois horários, às 14h e 19h no dia primeiro de agosto e em Ibiporã, nos dias 2 e 3 de agosto.

SERVIÇO:“O Carteiro”, com Palhaço Ritalino

Em Jacarezinho

Dias 20 e 21 de junho, às 19h.

No CAT – Conjunto Amadores de Teatro (Av. Getúlio Vargas, 968)

Ingressos gratuitos – Classificação indicativa LIVRE

Em Londrina, dias 05 e 06 de julho, às 19h, na Divisão de Artes Cênicas da UEL

Em Arapongas, dia 01 de agosto, às 14h e 19h.

Em Ibiporã, dias 02 e 03 de agosto

Ficha Técnica

Criação e atuação: Tiago Marques

Direção: Esio Magalhães

Adereços, figurino e cenários: Vanessa Yamamoto

Trilha sonora: Tonho Costa

Produção e operação de som e luz: Carol Vaccari (Caroca)

Contra-regra: Giovanna Stocco

Vídeo: Lafaiete do Vale

Realização: Tiago Marques | Palhaço Ritalino

Duração: 55 minutos

Classificação: Livre

“O Carteiro – Circulando Por CEP’s Paranaenses” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura – Governo Federal.