As ruas da Vila Leão que ainda não eram pavimentadas começaram a receber as obras de melhorias nesta terça-feira, dia 7. A empresa R.M.R. Rezende, de Santo Antonio da Platina, começou hoje a receber os materiais e maquinário no Bairro, e vai implantar um trecho de galerias pluviais antes de iniciar a pavimentação asfáltica. Também está contemplada neste contrato a pavimentação da Avenida da Cidadania.

As obras serão realizadas com recursos de convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (R$ 1,23 milhão) e contrapartida municipal (R$ 145 mil), totalizando R$ 1,375 milhão, aproximadamente.

Na Vila Leão, que fica em frente a JBS, atravessando a pista, serão pavimentadas as ruas que ainda não possuem essa infraestrutura, sendo a maior delas a São Sebastião. Já a Avenida da Cidadania, nas proximidades da APAE, será feita a ligação entre a BR-153 até seu final, onde estão sendo construídas unidades habitacionais em parceria com a Cohapar. “São obras importantes e que vão melhorar muito a qualidade de vida dos moradores, bem como dos usuários das Associações e empresas localizadas na Avenida da Cidadania”, destaca o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

O convênio com a SEDU foi obtido por indicação do então deputado estadual Guto Silva (PSD), atual secretário de Estado do Planejamento. “Agradeço muito ao ex-deputado e Secretário Guto Silva, e especialmente ao governador Ratinho Júnior, que estão sempre nos apoiando e ajudando. O mesmo agradecimento dirijo aos nossos vereadores, que estão votando e aprovando os projetos de lei encaminhados por nossa gestão de maneira rápida, o que ajuda muito a administração municipal”, finaliza.