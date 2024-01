Até 29 de fevereiro, clientes da CPFL Santa Cruz que ainda recebam a conta em papel e optarem pelo recebimento da conta de energia no formato digital irão receber um crédito de R$10 reais na primeira fatura.

A iniciativa faz parte do “Cadastrou e Ganhou”, ação criada pela empresa para incentivar a mudança para o recebimento digital da conta e reforçar os benefícios que essa modalidade pode proporcionar aos consumidores.

“A CPFL acredita na digitalização de sua operação como forma de oferecer mais praticidade aos clientes.

A fatura digital é um bom exemplo disso. A adesão às contas digitais pode ser um grande aliado na organização financeira dos consumidores, pois permite acesso rápido e fácil ao documento para consultas, análises e pagamentos”, explica Rafael Lazzaretti, diretor comercial da CPFL Energia.

“Além disso, a versão digital evita perdas dos boletos, reduzindo chances de atrasos ou esquecimentos, e ainda pode servir como comprovante de endereço, caso haja necessidade”, conclui.

Outro benefício da escolha pelas faturas digitais está diretamente relacionado ao impacto positivo gerado ao meio ambiente. Com uma circulação restrita de contas impressas, menor será o acúmulo de papel e o desperdício de recursos naturais.

Para garantir o crédito, o titular da conta só precisa se cadastrar no site https://contadigital.cpfl.com.br/hotsite/cadastre-se e aceitar o regulamento. “O passo a passo é bem simples. Basta clicar no botão ‘Cadastre-se’, inserir o CPF ou CNPJ do responsável pela conta de energia e um e-mail de contato. Depois, é só aguardar o bônus na primeira fatura após a adesão”, orienta Lazzaretti.

Podem participar da ação todos os clientes, pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por unidades consumidoras ativas enquadradas nas classes residencial e comercial de baixa tensão atendidas pela CPFL Santa Cruz, que estejam recebendo a conta em formato físico (papel).

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.