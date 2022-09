Por fim, em outra residência foram encontradas duas máquinas caça-níqueis e o morador (28 anos) conduzido para lavratura da contravenção penal de jogos de azar (artigo 50 do Decreto Lei nº 3.688/1941).

Os mandados foram representados pelo delegado, após denúncias de tráfico e armas no local, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário.