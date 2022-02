Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta sexta-feira (4), equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado Rafael Guimarães e investigadores, juntamente com equipes da Polícia Militar, composta pelo capitão Marciano Corsini e policiais da Agência Local de Inteligência, Rotam, Canil e RPA, deram cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar contra alvos da chamada “Gangue do Delivery”, em Santo Antônio da Platina/PR.

Com a aproximação das equipes policiais no endereço suspeito, no Conjunto Vitória Régia, os alvos empreenderam fuga. No local, após as buscas realizadas pelos policiais, foram encontrados e apreendidos: 35 quilos de maconha em diversos tabletes e embalagens, 4,5 quilos de cocaína, 290 comprimidos de ecstasy, 50 ml de solventes, um revólver calibre .38 e 12 munições do mesmo calibre, além de R$ 18.421,00 em dinheiro em notas diversas, balanças de precisão, coletes de motoboy, caixas térmicas de entrega e uma motocicleta.

Conforme apurado durante as investigações, os integrantes da gangue negociavam as drogas por aplicativo e as entregas eram feitas por motoboy disfarçado de entregador de comida por delivery para vários usuários e outros traficantes da cidade.