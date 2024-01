Na manhã desta quarta-feira (3), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na busca e apreensão de um esconderijo suspeito no bairro Jardim Saúde em Santo Antônio da Platina/PR. A ação teve início após informações sobre a presença de um foragido ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), e resultou na prisão de cinco pessoas e na localização de mais de 20 kg de dinamite na residência.

O delegado Rafael Guimarães informou que a situação ainda está em andamento. A ação, que teve início pela manhã, isolou a área para garantir a segurança da população. Até o momento, foram encontrados não apenas os explosivos, mas também outros objetos relacionados a atividades ilícitas.

Estamos com a situação em andamento ainda. Fizemos o pedido de busca e apreensão, e contamos com o apoio da Polícia Militar para o cumprimento. Na parte da manhã, a informação era de que havia um foragido do PCC no local, onde foram encontrados mais de 20 kg de dinamite. A área está isolada, e estamos procedendo com a busca de mais objetos relacionados a atividades ilícitas. Pelo jeito, a situação vai se prolongar durante o dia, mas assim que terminarmos o flagrante, comunicaremos o resultado da operação. Tudo está sendo conduzido de maneira meticulosa e seguindo os protocolos estabelecidos”, afirmou o delegado Rafael Guimarães.