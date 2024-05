Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, realizada na tarde de ontem (14, resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina.

As equipes cumpriram mandados de busca domiciliar em locais denunciados por tráfico de drogas. Em uma residência no bairro Aparecidinho 2, um homem de 22 anos foi preso em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam 37,6 gramas de cocaína já fracionada para venda, uma balança de precisão e R$ 136 em dinheiro.

Já em outra casa, no bairro Aparecidinho 3, uma mulher de 24 anos foi detida também em flagrante. Na revista, foram encontrados 86 gramas de cocaína divididos em diversos eppendorfs.

Os detidos foram encaminhados à Cadeia Pública e responderão pelo crime de tráfico de drogas.