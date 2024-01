Na manhã desta segunda-feira (29), uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar em Ribeirão do Pinhal resultou na morte de um adolescente de 17 anos, um dos alvos da ação. Um segundo indivíduo ficou ferido e um terceiro preso.

Segundo a delegada Keyane Harshe Frizon, à Tribuna do Vale, a operação contou com equipes de policiais do município e apoio de uma equipe da Rotam. No endereço indicado, os policiais foram recebidos a tiros pelos alvos da ação, que tentaram fugir.

Os policiais revidaram e houve confronto armado. Um dos procurados, de 17 anos e com mandados de internação por homicídio qualificado e latrocínio, morreu no local. Um segundo indivíduo também ficou ferido e precisou ser encaminhado para Londrina, enquanto outro acabou preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil do município. A princípio, não houve policiais feridos.

Os alvos da operação foram presos em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu após investigações e mandado expedido pela justiça da comarca local.

Segundo a delegada, além das substâncias entorpecentes, foram apreendidas duas armas que estavam em posse dos criminosos, aparelhos telefônicos e uma quantia em dinheiro.