Com a coordenação da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) e atuação das polícias Civil, Militar, Penal e Científica, foi realizada nesta terça-feira (10) a Operação Conectividade, que contou com mais de 800 policiais atuando em 28 municípios do Estado.

A ação resultou em 221 alvos fiscalizados, 3,6 toneladas de fios de cobre apreendidas e 12 pessoas presas em flagrante. O objetivo das forças de segurança é desarticular quadrilhas envolvidas nos crimes de furto e roubo de fios de cobre.

“Estamos intensificando nossas ações para combater esses crimes, não apenas para reduzir os impactos econômicos e sociais, mas também para garantir que serviços essenciais, como energia e telecomunicações, não sejam comprometidos. A parceria com empresas de telefonia e com a Copel tem sido fundamental para a identificação e a atuação em pontos críticos”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

“A Sesp e suas forças policiais têm atuado em conjunto com as empresas de telefonia. Contamos com uma operação continuada realizada todo o ano, onde o objetivo principal é localizar quadrilhas, identificar cabos que são furtados e roubados e atuar de forma muito incisiva para diminuir essas ações”, destacou o coordenador de Operações Integradas de Segurança Pública (Coisp), coronel Sérgio Augusto Ramos.

O delegado-chefe do Centro de Operações Especiais (Cope), Rodrigo Brown, falou sobre os danos este tipo de crime pode gerar. “É um trabalho muito importante, porque é um problema que afeta a todos. Esses crimes provocam interrupção momentânea de atividades essenciais, com espaços públicos e privados. As forças de segurança vêm trabalhando sempre com afinco para combater esse tipo de crime”.

A operação é resultado do diagnóstico de um Grupo de Trabalho instituído na pasta para averiguar as causas e consequências do crime. O grupo estabeleceu três frentes de enfrentamento: intensificação das ações de fiscalização e repressão; ações pontuais de forma simultânea em diversos pontos do Estado; e elaboração de um relatório técnico, definindo diretrizes e protocolos de atuação junto das operadoras para prevenção.

“Através das investigações da polícia civil e as agências locais de inteligência da Polícia Militar, foram identificados pontos como sendo de maior probabilidade de encontrar fios de cobre. Com essas informações foi desencadeada essa operação”, avaliou o porta-voz da PMPR, 1º tenente Maycon.

“Essa parceria da Copel com a Sesp e também com as operadoras de telefonia é muito importante porque, além do furto, gera um problema muito grande na sociedade com relação a interrupções de serviços de energia e de telefonia que a gente sabe que são primordiais hoje na sociedade”, comentou o representante da Copel, Tiago Maciel.