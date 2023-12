Forças policiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP) iniciam no final da tarde desta quinta-feira (21) a Operação Integrada Verão Maior Paraná Seguro II. As abordagens ocorrerão de forma simultânea nos postos do Batalhão de Polícia Rodoviária de Coroados, Alexandra, Pontal do Paraná e Estrada da Graciosa.

O objetivo é atuar de forma preventiva com abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas, já nos dias que antecedem o grande movimento no Litoral. Mais de 70 policiais civis, militares e penais, além de equipes táticas, cães e helicópteros, vão atuar de forma integrada no reforço da segurança dos moradores e veranistas. O intuito é combater o tráfico de drogas e outros ilícitos correlatos, além da abordagem de ônibus de viagem para fiscalização.

“A Operação Integrada Verão Maior Paraná Seguro reflete o compromisso em proporcionar um ambiente seguro e agradável para as famílias que vêm até o Litoral do Estado. Estamos adotando muitas estratégias neste ano, assim como a implementação de operações preventivas, buscando construir um verão seguro”, explicou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

A Polícia Militar disponibilizou 500 militares para atuarem nos municípios litorâneos e na Costa Noroeste durante toda a temporada. A Polícia Civil também reforçou o quadro com 230 servidores, equipados com novos armamentos. Os profissionais contarão com o reforço aéreo dos helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).

A Polícia Penal terá 100 agentes específicos para este verão. Neste ano, também utilizará uma van, a primeira unidade móvel de monitoração eletrônica do país, que prestará atendimentos fiscalizatórios e assistenciais a pessoas privadas de liberdade em regime de monitoração eletrônica. O foco serão monitorados de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Estado.

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br .