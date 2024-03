Os dias e noites têm sido sufocantes para muitos paranaenses, por causa do calorão que atinge o sul e sudeste do Brasil. Em relação a isso, há uma boa e má notícia. A ruim é que o forte calor ainda não vai embora na segunda-feira (18). A boa é que, pelo menos, ele só vai atingir uma pequena área do Paraná.

Conforme o alerta vermelho de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as altas temperaturas só devem atingir o extremo norte do estado. O alerta vai até o fim da tarde de segunda-feira. Nas outras regiões continua quente, porém não tão “sufocante”.

O alerta vermelho de calorão ocorre quando a temperatura fica aproximadamente 5ºC acima da média, por período maior do que 5 dias. E apesar do calor, o Paraná está em alerta laranja de tempestades até o início da tarde de segunda.