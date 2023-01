Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte da jovem Melina Eduarda Lopes Manzano, de 18 anos, encontrada sem vida em um motel na área rural do município de Ourinhos, no interior do estado. O caso aconteceu no último dia 1º.

De acordo com o Portal Extra, a Secretaria de Segurança Pública solicitou exames para esclarecer o que aconteceu com a garota.

Conhecida como Mel, a jovem estava no motel com o namorado, de 23 anos. Ele contou aos policiais que estava dormindo e, quando acordou, a vítima já estava passando mal.

Os policiais encontraram Melina deitada na cama, desacordada.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal.