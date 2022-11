Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Desde as primeiras horas desta terça-feira (15), a volta do feriado da Proclamação da República é de trânsito lento e fila nas estradas do Paraná. Na BR-277, os motoristas enfrentam pelo menos 10 quilômetros de lentidão na subida da Serra do Mar, o que dobra o tempo de retorno dos motoristas.

Segundo informações de motoristas no aplicativo Waze, a fila de veículos começa na lanchonete Roda D’Água e o tempo para percorrer os 10 quilômetros é de aproximadamente uma hora.

Há relatos também de pequenas batidas envolvendo caminhões. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) descreve que a ocorrência é rotina em datas assim.

“Sempre trabalhamos para que, quando ocorram essas situações, o reparo ou remoção seja feito de imediato”, cita a corporação.

Outro motivo que pode explicar a lentidão é o trecho de pista simples no quilômetro 42. Lá, um bloqueio é realizado em decorrência da queda de rochas ocorrida no mês de outubro.

BR-376

No retorno do litoral de Santa Catarina, são alguns pontos de lentidão. Segundo a Arteris Litoral Sul, são seis pontos de lentidão no sentido Curitiba.