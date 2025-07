A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) alerta seus clientes para fiquem atentos a sites falsos e reforça que acessem apenas o endereço oficial da empresa na internet: www.sanepar.com.br . Qualquer variação desse endereço eletrônico não deve ser acessada, ainda que apareça na pesquisa de busca em navegadores fazendo menção aos serviços da empresa.

“Golpistas criaram vários sites falsos, com outros endereços, e estão tentando enganar as pessoas e roubar o dinheiro do pagamento das contas de água pela internet, inclusive com a geração de falsos boletos para o suposto pagamento de contas. Isso tem ocorrido de tempos em tempos e a Sanepar tem denunciado os casos, buscando orientar os clientes sobre a situação”, explica o diretor comercial da Sanepar, Bihl Zanetti.

Ele reforça que é importante não clicar em links patrocinados, que podem levar a sites falsos e induzir os clientes a golpes cibernéticos. “Pedimos que nossos clientes sempre busquem os canais oficiais de relacionamento com a Sanepar e que denunciem os golpes para que outras pessoas não tenham prejuízos. Na dúvida, sempre entre em contato com a Sanepar pelos canais oficiais”, afirma.

CANAIS – A Sanepar disponibiliza diversos canais para o atendimento aos seus clientes. Os meios virtuais funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano, incluindo finais de semana e feriados: telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita); e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br; WhatsApp (41) 99544-0115.

Os clientes também podem acessar serviços virtuais pelo aplicativo Sanepar Mobile (disponível para celulares); na aba “Clientes” no site da Sanepar, ou ir pessoalmente até uma Central de Relacionamento da Companhia. Confira endereços e horários de atendimento AQUI ).

ALERTAS– O gerente-geral comercial da Sanepar, Thiago Semicek, explica que, para evitar cair em golpes, é necessário sempre observar se o site tem exatamente o endereço oficial: www.sanepar.com.br .

“A busca em navegadores de pesquisa pode levar a sites falsos porque há golpistas pagando para que esses falsos links patrocinados apareçam como os primeiros resultados das buscas. Os golpistas não atuam apenas simulando o site da Sanepar, mas de várias instituições que prestam serviços e mesmo de lojas que comercializam produtos online. Uma das formas de evitar entrar em sites falsos é digitar o endereço do site da Sanepar ao invés de fazer buscas”, alerta o gerente.

O QUE FAZER– A Sanepar também recomenda que os sites falsos sejam denunciados à polícia e informados para a Sanepar pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br

Caso tenha sido vítima de um golpe em que criminosos se passam por uma empresa, é possível entrar em contato com a instituição financeira de destino do pagamento. O Banco Central criou um mecanismo conhecido como bloqueio cautelar. Com essa medida, a instituição pode fazer um bloqueio.

Outra medida é registrar boletim de ocorrência, munido de todos os documentos que comprovem o golpe do pix. Em seguida, envie o BO à instituição financeira a fim de abrir uma contestação administrativa, visando ressarcimento pelo banco.