O encontro mais desejado da Márcia Regina Soares da Silva e do Dilson Gomes da Silva, enfim aconteceu. Pai e filha se reencontraram após passarem 30 anos longe um do outro, graças a ajuda da Polícia Militar de Santa Catarina.

Márcia não via o pai desde a infância. Morando em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela apostou na única informação que tinha e acertou em cheio!

Um vídeo emocionante, com o momento do reencontro, foi registrado pela PM de Itajaí. Assista abaixo.

Ajuda essencial

Segundo oficiais, unir pai e filha novamente só foi possível por causa de uma equipe especializada do programa SOS Desaparecidos.

Márcia entrou em contato com a polícia de Itajaí em maio deste ano, buscando informações do pai. A única pista que ela tinha era que ele havia se mudado para cidade há alguns anos, para trabalhar como pescador.

O trabalho foi feito ao longo destes últimos meses e, agora em setembro, a filha recebeu a notícia que tanto esperava.

O reencontro

Márcia ganhou as passagens e hospedagem do Rio de Janeiro até Santa Catarina, para conseguir encontrar o pai pessoalmente.

“Perdi contato com o meu pai aos 2 anos de idade, quando a minha avó e a minha tia, que me criavam, decidiram que eu não teria mais contato com ele”, disse Márcia.

“A Márcia é minha filha. Eu me lembro dela a todo momento. Eu não vi o crescimento dela. Tudo o que eu quero é encontrar com ela”, contou seu Dilson.

O pai ainda disse que sonha em poder mudar para o Rio de Janeiro para poder ficar mais perto da filha e aproveitar o tempo que eles não tiveram juntos.

SOS Desaparecidos

O programa SOS Desaparecidos é uma iniciativa da Polícia Militar de Santa Catarina e ajuda pessoas de todo o Brasil a encontrarem parentes que não têm notícias.

A partir do portal do programa, dá para cadastrar a sua busca e os agentes do estado farão todo o trabalho para encontrar a pessoa desaparecida.

O serviço é totalmente gratuito e tem histórias emocionantes de reencontros.

Acesse o portal do SOS Desaparecidos neste link para outras informações.

