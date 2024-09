Esta filha, que tem o pai como herói, herdou o sonho de ser caminhoneira como ele e agora comemora nas redes sociais que conseguiu:

“Pai, eu consegui. Eu me tornei quem eu queria. Eu sempre quis ser parecida com ele. E, hoje estou aqui descendo a Serra com meu pai. Eu, no meu caminhão. E, ele, no caminhão dele”, disse a jovem Mirella Forte, de 23 anos, num vídeo emocionante.

Bem-humorada e simpática, ela fala do pai “Marquinho Caminhoneiro”. “É besta, mas eu sempre sonhei com isso, desde os 5 anos, eu disse: ‘Um dia vou descer a Serra com meu pai’. E, Deus realizou meu sonho. Sonho realizado.”

Sonho e inspiração

O pai queria que Mirella fosse médica, mas ela preferiu a boleia: “Não sou a médica que o senhor queria, mas sou a sua extensão”, reagiu.

A filha, que hoje acompanha o pai nas entregas – cada um no seu caminhão – sempre diz que ele é sua inspiração:

“De você, eu herdei a paixão. De você, fiz minha inspiração. Você é minha combustão, o que me faz seguir a diante”, disse a jovem, que é da Baixada Paulista.

E ela garante que não se incomoda de trabalhar duro e se sacrificar.

“Para te mostrar que valeu a pena todos os seus dias fora na minha infância, todas as festas que você perdeu, todos os feriados e domingo que passou longe, para me educar e me dar do bom e do melhor, valeu a pena. Te amo.”

A “Marquinha” do Marquinho

Marquinho, o pai, é puro orgulho da filha. Tanto é que Mirella já virou a “Marquinha” numa alusão ao nome dele.

Até ela, brinca com o trocadilho. “Sou a filha do Marquinho Caminhoneiro, ‘a Caminhoneira’ xerox do pai, a ‘Marquinha’, sempre foi por você”, reagiu.

Caminhão, paixão e amor

Nas redes sociais, a jovem posta mil e uma imagens e, em praticamente todas há um caminhão.

Até o pedido de casamento dela foi feito em frente ao veículo de carga.

Enfim, destino, paixão e amor se cruzam nas estradas, no caminho dessa filha que tem orgulho do pai e que acabou virando colega de profissão.

Para ela, o pai é um herói e exemplo. Mirella se tornou caminhoneira por causa dele e feliz, comemora: “consegui”. – Foto: @mih_truckgirl