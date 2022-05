Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Palhares anuncia SAMU sob gestão do Cisnorpi

Mudança visa acabar com problemas de atrasos de salários e falta de manutenções na frota de ambulâncias

O prefeito Marcelo Palhares (PSD), presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), anunciou nesta sexta-feira (dia 13) que a entidade ficará responsável pelo gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nos municípios da Região que a compõem. A decisão foi tomada em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, com a anuência do governador Ratinho Junior (PSD), após reunião em Curitiba.

O SAMU vem sendo gerido pelo Cisnop, que tem sede em Cornélio Procópio, e são frequentes as queixas em relação aos prestadores de serviço, que não estão sendo valorizados e respeitados em seus direitos, entre os quais, salários incompatíveis com as funções que exercem, atrasos nos pagamentos, além da falta de manutenção em viaturas e estrutura física. “Chegamos à conclusão de que a descentralização, criando um núcleo de gestão do SAMU no Cisnorpi, é a melhor forma de enfrentarmos os problemas que estão ocorrendo. São serviços essenciais e que têm que ser tratados com a maior seriedade”, assinala Palhares.

Segundo o Prefeito, deverá ser observado um período de transição dessa mudança, de aproximadamente 120 dias, que tem por objetivo garantir um serviço de excelência à população de Jacarezinho e dos 22 municípios do Norte Pioneiro que integram o Cisnorpi. Uma comissão composta por representantes das secretarias municipais e da 19ª Regional de Saúde está revendo e avaliando todos os contratos com o Cisnop e intensificará a fiscalização.”O que puder ser reaproveitado na nova gestão, aproveitaremos. É importante que a população saiba que os recursos que custeiam as atividades do SAMU, como tudo que se refere à Saúde, são bancados pela União, Estado e Municípios, e todos devem contribuir com sua parcela pontualmente, dentro das esferas de suas competências”, finaliza Palhares.