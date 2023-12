O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, encerra o ano com 70,4% de aprovação popular como gestor, segundo levantamento recente realizado pelo Visão Intelligence entre moradores do município.

De acordo com a pesquisa de opinião pública, quando perguntados se aprovam ou não a gestão, 70,4% dos entrevistados disseram que sim, enquanto 20,8% disseram que não, e outros 8,8% não souberam ou não responderam.

Os dados mostram que a aprovação de Marcelo Palhares como prefeito de Jacarezinho mantém altos índices, uma vez que desde os primeiros levantamentos o gestor pontua com números superiores a 70%.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, os números refletem um trabalho muito bem executado pela gestão municipal. “Temos obras históricas e uma verdadeira transformação da realidade de Jacarezinho em muitos aspectos. A consequência disso é o reconhecimento da população”, comemora.

PESQUISA

A Visão Intelligence entrevistou 400 moradores de Jacarezinho há algumas semanas. A pesquisa tem margem de erro de 4,9% para mais e 4,9% para menos, tendo com um grau de confiança de 95%.

O método de pesquisa utilizado foi o Survey – amostragem quantitativa, onde a padronização dos questionários e as amostragens permitem a projeção – generalização dos resultados. Foram utilizadas amostras representativas da população em estudo, estratificada com alocação proporcional à população de cada região da cidade.

Os dados foram coletados a partir de entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entrevistadores da Visão Intelligence, devidamente treinada para abordagem deste tipo de público e sempre supervisionada e fiscalizada por profissionais capacitados.