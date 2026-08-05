Uma colisão lateral entre um caminhão e uma Toyota SW4 mobilizou equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde desta quarta-feira (5), na BR-277, em Prudentópolis, na região Central do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 12h30, no km 285 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso ao município.

De acordo com a PRF, o caminhão, com placas de Prudentópolis, era conduzido por um homem de 53 anos, que não sofreu ferimentos. Já a SW4, emplacada em Cascavel, transportava duas mulheres e uma criança, que tiveram ferimentos leves.

As três vítimas receberam atendimento das equipes de socorro no local e foram encaminhadas ao Hospital de Prudentópolis para avaliação médica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho onde ocorreu a colisão passava por obras no momento do acidente e operava no sistema de “pare e siga”, o que exigia atenção redobrada dos motoristas.

As circunstâncias que levaram à colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.