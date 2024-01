O Paraná registrou temperatura acima dos 39ºC, no primeiro domingo do ano (7). A cidade mais quente foi Loanda, no Noroeste, com 39,1ºC. Confira o ranking dos municípios, de acordo com dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar):

Loanda: 39,1°C

39,1°C Capanema: 39,0°C

39,0°C Mal. Cândido Rondon: 38,8°C

38,8°C Paranapoema: 38,7ºC

38,7ºC Altônia: 38,3ºC

O calor deve permanecer em todo o Estado, nesta segunda-feira (8). Regiões Leste, Litoral e Norte do Paraná podem ter “chuvas de verão”, sem grande volume de precipitação acumulado.