Uma equipe da Polícia Militar salvou um bebê que estava engasgado com leite materno, na madrugada deste sábado (20), em Cascavel, no Oeste do Paraná.

O atendimento ocorreu por volta das três horas da manhã, em uma residência no bairro Alto Alegre. Para desafogar o bebê, um policial realizou a manobra de Heimlich. Em pouco tempo o bebê teve reações positivas e foi levado para uma Unidade Pronto Atendimento pela viatura.

Ao longo do trajeto, os policiais continuam realizando as manobras de salvamento. Ao chegar na UPA Tancredo, o bebê foi estabilizado pelos médicos, ficou em observação e foi liberado logo em seguida.

