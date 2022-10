Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O calendário escolar de 2023 para a rede estadual de ensino foi divulgado nesta quarta-feira (26) pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR). As aulas terão início no dia 6 de fevereiro. Na semana anterior, nos dias 2 e 3, acontecem os dias de estudo e planejamento para os docentes planejarem as ações do semestre.

Os estudantes terão recesso em julho, começando no dia 7 e terminando no dia 23. Já os professores retornam do recesso antes, para participar do planejamento do segundo semestre nos dias 20 e 21 de julho.

As aulas do segundo semestre acabam em 20 de dezembro, com o encerramento do ano letivo no dia 21. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 100 no primeiro semestre e outros 100 no segundo.

Nos colégios da rede estadual, o ano letivo é dividido em três trimestres. O primeiro será de 6 de fevereiro a 3 de maio. O segundo irá de 4 de maio a 25 de agosto. E o terceiro será de 29 de agosto a 20 de dezembro.