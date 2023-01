Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro e o motorista de um trator ficaram feridos em um acidente na sexta-feira (20) na PR-493, em Itapejara do Oeste, no Paraná, durante uma tentativa de ultrapassagem.

Segundo informações da emissora de rádio Sucesso FM, ao perceber o risco de colisão frontal, o caminhoneiro conseguiu abrir a porta do veículo e pulou no milharal na marginal da rodovia. Ele sofreu ferimentos moderados. Já o motorista do trator teve uma fratura no braço.

Duas ambulâncias do Samu foram até o local para atendimento na pista, que precisou ter o trânsito interrompido por causa da batida. As vítimas foram levadas para um hospital na cidade de Pato Branco.