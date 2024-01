Um cão foi encontrado deitado ao lado do corpo de um homem, na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima era o tutor do cachorro. Na manhã deste domingo (21), ele foi atropelado e o condutor do veículo tentou fugir.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, após ser comunicada sobre o acidente, iniciou a busca pelo autor. Uma equipe abordou o motorista a 25 quilômetros de distância do local, sentido Morretes. O carro estava com danos no capô, para-brisa quebrado e teto amassado.

Os três homens que estavam no veículo foram presos. Dois deles tinham passagens pelo sistema prisional por crimes como estupro, ameaça e estelionato.

O cachorro, que permaneceu ao lado do corpo durante todo atendimento, foi resgatado pelo Soldado Kuster, do Corpo de Bombeiros.

A vítima tinha 44 anos.