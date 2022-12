Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (19), um esquema especial para o tráfego de veículos nas BRs 277 e 376 durante as festas de Natal e Ano Novo. Nas duas rodovias, veículos pesados articulados serão impedidos de passar em determinados momentos do dia. O objetivo, segundo a corporação, é melhorar a trafegabilidade e diluir a passagem, em especial dos automóveis leves.

De acordo com a PRF, as restrições são válidas para veículos articulados e com três ou mais eixos.

Confira os horários de restrição:

BR-277

Na BR-277, principal ligação de Curitiba com o Litoral do Paraná, a restrição será válida apenas no sentido de maior movimento. Ou seja, nos dia 23, 24, 30 e 31, apenas no sentido Litoral. E, nos dias 25, 26, 01 e 02, apenas no sentido Curitiba.

Natal

Dia 23/12 – do meio-dia à meia-noite;

Dia 24/12 – das 8h ao meio-dia;

Dia 25/12 – das 12h à meia-noite;

Dia 26/12 – das 6h ao meio-dia.

Ano Novo

Dia 30/12 – do meio-dia à meia-noite;

Dia 31/12 – das 8h ao meio-dia;

Dia 01/01 – do meio-dia à meia-noite;

Dia 02/01 – das 6h ao meio-dia.

BR-376

Ao contrário da BR-277, as restrições na BR-376 são válidas para os dois sentidos.

Natal

Dia 23/12 – das 14 à meia-noite;

Dia 24/12 – das 6h às 18 h;

Dia 25/12 – das 14h à meia-noite;

Dia 26/12 – das 6h ao meio-dia.

Ano Novo

Dia 30/12 – das 14h à meia-noite;

Dia 31/12 – das 6h às 18h;

Dia 01/01 – das 14h à meia-noite;

Dia 02/01 – das 6h ao meio-dia.