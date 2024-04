O mês de abril deve começar com mais circulação de ventos em todo o Paraná, o que vai trazer umidade e risco de chuva para várias regiões.

Temporal

De acordo com previsão do Climatempo, o primeiro dia do mês deve ter ainda abertura de sol logo pela manhã. Algumas cidades do noroeste e oeste podem ter chuvas isoladas pela manhã e ao final da tarde, o que aumenta o risco de temporais

O extremo noroeste do Paraná e o oeste estão em área de alerta vermelho para risco de temporais, com raios e ventanias de até 70 km/h, segundo a previsão. A faixa em amarelo do mapa indica atenção para chuvas fortes, com possibilidade de rajadas de ventos de até 60 km/h.

Veja o mapa acima.

Calor

A tendência é que o tempo fique abafado em todo o Paraná nesta semana, com sensação de mormaço. O interior do estado deve registrar as temperaturas mais elevadas ao longo do dia.

Curitiba deve começar a semana sem chuva. O litoral pode ter pancadas rápidas à tarde, mas temperatura elevada, conforme o Climatempo.

Semana

Para os próximos dias, a condição de pancadas irregulares de chuva se mantém na maior parte do Paranpa. Por causa da temperatura que se eleva à tarde, o risco de temporal também se estende, segundo o Climatempo.

A frente fria que avança pelo oceano deve trazer mais umidade, mas não deve trazer queda de temperatura ou mudança drástica no tempo para o Paraná.