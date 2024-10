Está previsto para a próxima terça-feira (8) o início do treinamento que vai formar 600 novos brigadistas para atuar em casos de incêndios florestais no Paraná. A Força-Tarefa de Combate a Queimadas vai formar servidores de 100 municípios que possuem ou estão localizados no entorno de Unidades de Conservação (UCs). A ação integra o investimentos de R$ 24 milhões do Governo do Paraná em ações de prevenção e combate a incêndios. Desde o começo de setembro, o Estado está em situação de emergência decretada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior por causa da estiagem que atinge todo o Paraná.

As primeiras capacitações serão nas Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (Corpedec) de Umuarama, Paranavaí e Santo Antônio da Platina. Os três polos vão concentrar as atividades de formação dos seguintes municípios: São Jorge do Patrocínio, Alto Paraíso. Ivaté, Iporã, Jacarezinho, Quatiguá, Ribeirão Claro, Guapirama, São José da Boa Vista, Amaporã, Diamante do Norte, Terra Rica e Porto Rico.

Segundo o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schünig, estes 13 municípios foram definidos como prioridade no estado devido ao grande número de ocorrências. “Todos já indicaram os nomes dos servidores e na próxima semana vamos começar um treinamento básico para ações de apoio e resposta a queimadas nestes locais”, destaca. “Participam seis servidores por município, todos vão receber o material para trabalhar e ao final vão estar aptos para atuar no primeiro combate até a chegada do Corpo de Bombeiros mais próximo”, explica o coronel.

CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO –Cada grupo é composto por 30 participantes que vão cumprir 16 horas de aulas teóricas e práticas. O curso é realizado em parceria entre a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR)e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O conteúdo foi adaptado a partir do curso ministrado pelo Programa de Prevenção de Incêndios da Natureza (Previna), do Governo do Paraná.

Serão repassadas noções sobre prevenção e teoria de propagação do fogo em florestas, além de técnicas e táticas para o combate a incêndios florestais e ambientais. Cada participante vai receber um kit com equipamentos de proteção individual (EPI).

“Todos eles vão receber capacete, óculos, luvas e bandana, além das ferramentas necessárias para o trabalho como abafadores, sopradores e ferramentas para fazer aceiros”, detalha o coordenador. O governo vai fornecer ainda para cada município um kit pic-up, equipamento com bomba e reservatório com capacidade para 400 litros de água que pode ser usado na carroceria de caminhonetes para o combate direto em locais de difícil acesso.

A capacitação é parte de uma estratégia desenvolvida em conjunto o Corpo de Bombeiros do Paraná e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e a Defesa Civil Estadual para assegurar proteção às mais de 700 Unidades de Conservação (UCs), como os parques estaduais, áreas de proteção permanente.

Com a formação destes brigadistas vamos cobrir locais onde não há bombeiros militares. Vamos capacitar estas guarnições para dar uma resposta mais rápida. Quando falamos de incêndio cada minuto é importante”, afirma o coronel Fernando.

INCÊNDIOS FLORESTAIS – Neste ano o Paraná registrou 12.248 incêndios florestais. Só em setembro foram 2.233 ocorrências – mais do que o dobro das ocorrências no mesmo mês ano passado: 924. A ausência de chuva volumosa por longos períodos associada às altas temperaturas fez o número de casos disparar.

Segunda-feira (30), duas aeronaves contratadas pelo Governo do Paraná foram acionadas para reforçar o combate a incêndios florestais em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O primeiro acionamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h para conter as chamas numa área de mata às margens da BR-376, perto do autódromo da cidade. As pistas da rodovia foram interditadas nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por causa da espessa coluna de fumaça que se formou. As chamas consumiram uma área de 103 hectares de mata nativa.O segundo acionamento foi realizado às 16h20 para conter as chamas que tiveram início numa plantação de aveia e se alastraram para uma área de reflorestamento no norte do município, propriedade de uma empresa privada.

De acordo com Simepar o mês de outubro deve manter a tendência de tempo quente e seco.