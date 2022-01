Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (29) mais 18.941 casos confirmados e 18 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. O número de casos inclui meses anteriores e não representa a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.932.597 casos confirmados e 40.960 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados neste sábado são de janeiro (18.902) de 2022 e dezembro (6), outubro (4), setembro (1), agosto (8), julho (3), junho (5), maio (2), abril (2), março (3), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2021. Os óbitos são de janeiro de 2022.

MONITORAMENTO – A Secretaria da Saúde está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários divulgados pela pasta.

A secretaria reforça que as medidas de prevenção, como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.

INTERNADOS – 161 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (53 em UTI e 102 em enfermaria). Não há pacientes com diagnóstico confirmado na rede particular.

Há outros 1.458 pacientes internados, 457 em leitos UTI e 1.001 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 18 pacientes. São 10 mulheres e 8 homens, com idades que variam entre 39 e 97 anos. Os óbitos ocorreram entre 14 a 28 de janeiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (3), Campo Largo (2). Há registrou, ainda, de morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: São José dos Pinhais, São Carlos do Ivaí, Santo Antônio da Platina, Paranavaí, Nova Londrina, Maringá, Mandaguari, Foz do Iguaçu, Curitiba, Castro, Cascavel, Barracão, Alto Piquiri.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 9.389 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.