A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta quinta-feira (18) mais 716 casos confirmados e 27 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da Covid-19. De acordo com o boletim, os dados acumulados do monitoramento do novo coronavírus mostram que o estado soma 1.564.681 casos confirmados e 40.518 mortos pela doença desde o início da pandemia.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de novembro (443), outubro (120), setembro (40), agosto (25), julho (29), junho (26) e maio (32) de 2021 e dezembro (1) de 2020. Os óbitos divulgados nesta data são de novembro (21), outubro (1), setembro (1), agosto (1), junho (1) e maio (1) de 2021 e dezembro (1) de 2020.

Internados

Dos 231 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados, 171 pacientes em leitos SUS (100 em UTI e 71 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 844 pacientes internados, 502 em leitos UTI e 342 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

Segundo a Sesa, dos novos 27 óbitos, 14 são mulheres e 13 homens, com idades que variam de 37 a 100 anos. Os óbitos ocorreram entre 31 de dezembro de 2020 a 18 de novembro de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (3), Laranjeiras do Sul (3), Ponta Grossa (2) e Cambará (2).

Fora do Paraná

O monitoramento da Sesa registra 6.228 casos de residentes de fora do Estado, 223 pessoas foram a óbito.

