O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quinta-feira (28) o envio de mais 193.300 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. As 193.050 doses da Pfizer/BioNTech e as 250 da AstraZeneca/Fiocruz ainda aguardam a divulgação do informe técnico do governo federal, ou seja, ainda têm público-alvo indefinido.