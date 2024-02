O Paraná poderá ter rajadas de ventos de até 90 Km/h nesta quarta-feira (7). Conforme o Climatempo, as áreas mais afetadas pelo vendaval deverão ser as regiões centro e sul do estado.

No litoral, há condições para pancadas de chuva, que vêm a partir do período da tarde com bastante intensidade. Apenas no Norte Pioneiro, próximo à divisa com São Paulo, e em Foz do Iguaçu, a chance de chuvas é menor. Porém deve haver bastante nebulosidade.

Na quinta-feira (8), o cenário ainda é parecido, mas a chuva pode começar pela manhã em áreas do Norte do estado. A região de Londrina, por exemplo, já deve ter chuva que intercala períodos de melhora e até abertura de sol. No litoral, a chuva acontece de maneira passageira no período da tarde, possivelmente sem rajadas de ventos.