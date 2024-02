O Paraná ocupa a 4ª posição com maior número de casos de dengue no Brasil, segundo painel de monitoramento do Ministério da Saúde. O dado leva em conta o número de casos prováveis da doença a cada 100 mil habitantes, proporcional a população total do estado. Ao todo, segundo o levantamento, o Paraná possui 55.532 casos prováveis de dengue.

Conforme o painel, o Paraná está atrás apenas do Distrito Federal, Minas Gerais e Acre, que tiveram um crescimento maior no número de casos proporcionalmente. A maior parte dos casos no Paraná é registrado em pessoas entre 30 a 39 anos, com 9.889 pessoas afetadas.

Com coeficiente de 485,3, o Paraná registra, ao todo, 14 mortes confirmadas por dengue e 25 mortes em investigação.

Segundo o painel, com relação ao mesmo período do ano em 2023, 2024 teve uma explosão no número de casos de dengue. Em janeiro de 2023, foram 3.068 casos prováveis de dengue e, em fevereiro, foram 11.419. Já em janeiro de 2024 foram 48.799 casos e, em fevereiro – até a última atualização do painel, nesta segunda-feira (12) – já foram 19.036 casos.

O aumento foi de 1.590,5% na comparação de janeiro de 2023 para 2024. Fevereiro de 2024 já supera 166,7% o mesmo mês do ano passado, podendo aumentar até o fechamento.