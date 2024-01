O Paraná segue em alerta para temporais nesta sexta-feira (11). A chuva volumosa vem acompanhada de descargas elétricas, rajadas de ventos e até risco de queda de granizo, conforme do ClimaTempo.

De acordo com o instituto, o estado é atingido por uma frente fria, que deve derrubar as temperaturas especialmente na Grande Curitiba e também no litoral.

Apenas a região sudoeste não deve ser atingida por chuvas na sexta. Entre a capital e o litoral, a chuva pode cair a qualquer momento do dia, com possibilidade de granizo.

Ainda de acordo com o Climatempo, em cidades como Ivaí e Campo Mourão, há possibilidade de rajadas de ventos acima dos 60 km/h durante os temporais.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para a região Sul do Brasil, principalmente no Paraná e Santa Catarina.