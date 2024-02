A Secretaria de Saúde do Paraná está com 341 vagas abertas para a contratação de profissionais de nível técnico e superior. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (19) e vão até o dia 4 de março de 2024.

Existem vagas para os cargos de administrador, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico do trabalho, médico Veterinário, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de segurança do trabalho, entre outras.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do governo do Paraná por meio deste link. O edital com todas as informações sobre as vagas para a Secretaria de Saúde do Paraná está disponível aqui.