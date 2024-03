O Governo do Paraná está estudando um possível decreto de emergência contra a dengue. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (13).

A avaliação sobre um decreto vem após os números alarmantes do último boletim da dengue, com números recordes da doença. Foram os maiores números desde o início do período epidemiológico, iniciado em julho do ano passado.

Conforme o boletim, em apenas uma semana foram 17.044 novos casos e 12 óbitos. O Paraná já totaliza 90.972 casos confirmados no período epidemiológico. Estima-se que o pico da doença ocorra no fim de março, começo de abril.

Os hospitais e unidades de pronto atendimento já vêm percebendo o aumento nos casos, inclusive com aumento de internamentos. Com isso, têm utilizado bastante insumos, principalmente o soro, primordial para tratar os casos mais graves da dengue. Um decreto de emergência ajudará o estado a comprar insumos com dispensa de licitação.