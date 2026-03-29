Na madrugada da última segunda-feira (23), um acidente de trânsito na BR-277, em Balsa Nova (PR), acabou revelando um criminoso de alta periculosidade. Um homem de 26 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso após cair de motocicleta.

Durante o atendimento, ele tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e alegando não portar documentos. A desconfiança da equipe aumentou quando foi encontrada uma receita médica que revelava sua verdadeira identidade. A confirmação veio logo depois: tratava-se de um fugitivo do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto por latrocínio e investigado por pelo menos nove homicídios ocorridos em Ponta Grossa.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e dezenas de munições. Além de retornar ao sistema prisional, ele também responderá por porte ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica e por dirigir sem habilitação.

O caso chamou atenção pela forma inesperada como o criminoso foi localizado, reforçando a importância da atuação policial em situações rotineiras que podem revelar crimes graves.