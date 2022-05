Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (2), em cerimônia na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, 144 ônibus escolares a 121 municípios paranaenses. Foram investidos R$ 48,8 milhões para a aquisição dos veículos, com recursos de emendas parlamentares destinados através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE).

São veículos de dois modelos: 70 ônibus ORE1, que comportam até 29 alunos cada, e 74 veículos do modelo ORE3, para o transporte de até 59 estudantes. Eles são adaptados para receber alunos com deficiência ou dificuldade de locomoção e vão atender, principalmente, as áreas rurais dos municípios.

“Esta entrega faz parte de um primeiro lote de ônibus escolares destinados aos municípios paranaenses e que reforça a união entre o Governo do Estado, a bancada federal e as prefeituras para garantir a qualidade da infraestrutura escolar”, disse Ratinho Junior. “O Paraná é grande e tem uma área rural extensa. A modernização da frota escolar, com ônibus adaptados para estudantes com deficiência, é a garantia de que o aluno será pego na porta de casa e deixado na escola, voltando para casa com segurança”.

A renovação da frota, destacou o governador, faz parte de um grande pacote do Governo do Estado na educação, com a modernização da infraestrutura e da área pedagógica. Durante a entrega, Ratinho Junior anunciou a segunda etapa do programa Ganhando o Mundo, que vai oferecer um intercâmbio na Nova Zelândia para 100 alunos da rede pública estadual.

O secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder, destacou que os novos ônibus garantirão mais segurança e conforto no transporte de estudantes. “Os municípios vão receber 144 ônibus novinhos, com muita qualidade, para transportar nossas crianças e nossos jovens. Foi um trabalho construído a várias mãos entre o Governo do Estado, os deputados federais e os prefeitos”, salientou.

ESTRUTURA MELHOR – O presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Marcelo Pimentel Bueno, ressaltou a parceria para melhoria do transporte escolar, com a destinação das emendas parlamentares para a compra dos ônibus, o repasse mensal de recursos estaduais e federais e a gestão da frota pelos municípios.

“Muitos ônibus que fazem o transporte escolar são antigos e é extremamente necessária a renovação da frota. Os municípios normalmente não tem condição de adquirir sozinho, então o Governo do Estado ajuda com isso, buscando a acesso a programas do governo federal para a reposição desses veículos”, explicou.

“Recebemos um ônibus adaptado para cadeirantes que vai ser muito importante para o nosso município, aumentando a frota escolar a trazendo mais conforto e qualidade aos alunos. Nós temos uma área rural bem extensa que vai ser muito beneficiada por esse veículo”, afirmou Elisangela Pedroso, prefeita de Carambeí, nos Campos Gerais.

MUNICÍPIOS – Os veículos foram destinados aos municípios de Apucarana, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Kaloré, Sabáudia, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Quitandinha, Tijucas do Sul, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Iretama, Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Santa Tereza do Oeste, Vera Cruz do Oeste, Cianorte, Cidade Gaúcha, Congonhinhas, Leópolis, Assaí, Cornélio Procópio, Itambaracá, Santa Cecília do Pavão, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Nova Esperança do Sudoeste, Planalto, Realeza, Salgado Filho, Verê, Mariluz, Moreira Sales, Goioxim, Guarapuava, Pinhão, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Japira, Siqueira Campos, Fernandes Pinheiro, Rebouças, Rio Azul, Cândido de Abreu, Godoy Moreira, Grande Rios, Jardim Alegre, Lunardelli, Manoel Ribas, Rio Branco do Ivaí, São João do Ivaí, Andirá, Cambará, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Cantagalo, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, Marilena, Nova Londrina, Santa Cruz de Monte Castelo, São Pedro do Paraná, Centenário do Sul, Florestópolis, Ibiporã, Jaguapitã, Londrina, Sertanópolis, Tamarana, Floresta, Iguaraçu, Itambé, Mandaguaçu, Marialva, Ivatuba, Munhoz de Mello, Ourizona, Paiçandu, Santa Fé, Sarandi, Guaratuba, Cruzeiro do Sul, Itaguajé, Nova Esperança, Paraíso do Norte, Paranacity, Uniflor, Bom Sucesso do Sul, Coronel Vivida, São João, Laranjal, Mato Rico, Carambeí, Ponta Grossa, Imbaú, Reserva, Sapopema, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Mercedes, Palotina, Terra Roxa, Alto Piquiri, Cruzeiro do Oeste, Ivaté, Antônio Olinto, General Carneiro, Arapoti, Jaguariaíva, São José da Boa Vista e Sengés.