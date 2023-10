Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo um carro e duas carretas deixou quatro pessoas mortas, na noite deste sábado (21), no Contorno Leste, na altura do km 110, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. As múltiplas colisões também deixaram duas pessoas gravemente feridas. Entre as vítimas fatais, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão duas meninas, com idades entre 8 e 12 anos.

Ainda de acordo com a PRF, as outras duas vítimas fatais seriam a tia e a avó dessas crianças. A mãe das meninas foi socorrida em estado grave. Todas elas estavam dentro do carro. O motorista de uma das carretas também se feriu gravemente, mas não corre risco de morte.

O socorrista Marcelo Pereira, do resgate voluntário ‘Parceiros da Vida’, disse à Banda B que uma carreta desgovernada bateu contra o carro e a outra carreta.