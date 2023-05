Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 35 anos foi esfaqueado por um colega de trabalho dentro de um frigorífico em Capanema, no Sudoeste do Paraná. O autor foi detido em flagrante.

O jovem de 19 anos foi contido por funcionários. Ele informou à polícia que estava sendo ameaçado pela vítima e que durante o turno de trabalho houve um desentendimento entre eles. O detido usou uma faca para agredir o colega.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento. O estado do trabalhador é estável.

A empresa emitiu uma nota. “A Dip Frangos S/A lamenta profundamente o episódio de agressão ocorrido em nossa unidade. Informamos que estamos acompanhando a situação do colaborador agredido e colaborando com as autoridades policiais que apuram o fato. O agressor está preso”.