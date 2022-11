Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Professores e funcionários de uma creche em Laranjeiras do Sul, no Oeste do Paraná, passaram momentos de pânico. Um homem entrou armado com um facão no local e chegou a pegar um dos bebês do berçário no colo. O caso ocorreu na sexta-feira (18).

O homem entrou pelos fundos do Centro de Educação Infantil (Cmei) pedindo dinheiro e ameaçando professores e alunos com o facão de 33 centímetros. No berçário, onde ficam crianças de um ano e seis meses, ele chegou a pegar um dos bebês no colo.