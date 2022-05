Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem matou a própria mãe com um tiro na noite de sexta-feira (13), em Mamborê, no centro-oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou atirar em outro homem, mas acabou errando o disparo.

A mulher, de 52 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o homem, de 32 anos, a polícia encontrou 13 projéteis intactos calibre 22. A arma, no entanto, não foi localizada. Ele foi preso e levado para a delegacia.

O caso aconteceu em frente ao parque de exposições, onde ocorria um evento.