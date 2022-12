Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta quinta-feira (1º) os envelopes com documentos de habilitação das empresas participantes da licitação da obra de conservação e manutenção da PR-092 no Norte Pioneiro, entre Wenceslau Braz e Andirá, em uma extensão de 128,42 quilômetros.

Estão previstos serviços de remendos profundos e superficiais, fresagem, reperfilagem, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, neste trecho da rodovia, que é administrado pela Superintendência Regional Norte do DER/PR. O prazo de execução é de 365 dias, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

Serão beneficiados cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, além de todos os condutores deste corredor logístico entre os dois estados.