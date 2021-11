Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná é o estado do país com a maior porcentagem da população totalmente vacinada contra a Covid-19, de acordo com dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. Os números indicam que 69,69% da população paranaense já recebeu as duas doses da vacina ou o imunizante de dose única.

São 8.082.681 de pessoas totalmente imunizadas no estado. Já o número de pessoas que recebeu pelo menos a primeira dose da vacina sobe para 8.665.580, ou seja, 74,72% dos paranaenses.