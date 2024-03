Uma mãe e seus dois filhos morreram após um grave acidente que aconteceu na BR-277, nas proximidades de Laranjeiras do Sul, na região Centro-Sul do Paraná. A tragédia aconteceu na noite da última segunda-feira (25).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista saiu de Laranjeiras do Sul e iria até o município de Nova Laranjeiras, cidade que fica há 21 quilômetros de distância. No Km 460, a mulher iniciou uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com um caminhão.

Após o primeiro impacto, o carro em que a família estava atingiu um segundo caminhão que trafegava pela pista. De acordo com as informações levantadas pela PRF no local do acidente, as crianças não utilizavam os equipamentos de segurança necessários para o transporte seguro de menores dentro dos veículos.