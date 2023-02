Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista caiu duas vezes no teste do bafômetro após provocar um acidente com uma moto que deixou dois feridos na madrugada desta sexta-feira (17), no bairro Alto da XV, em Curitiba.

O condutor avançou o semáforo fechado e teve o carro atingido na lateral por uma motocicleta. O piloto e a passageira da moto foram socorridos, mas não apresentaram ferimentos graves.

O homem que conduzia o carro foi submetido ao teste do bafômetro que apontou 0,37 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que é considerado crime de trânsito. O advogado o orientou a fazer o teste novamente após 15 minutos da primeira testagem.

O segundo exame apontou 0,33 ml/g de álcool, que é acima do limite, mas não é considerado crime de trânsito. O motorista não foi preso, mas perdeu a carteira de habilitação.