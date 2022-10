Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 53 anos ficou ferido após o carro que ele conduzia despencar de aproximadamente dois metros de altura, no Calçadão do Bairro Floresta, em Cascavel, no Oeste do Paraná, na madrugada de segunda-feira (10).

Ele seguia em um Volkswagen Gol pela Rua das Garças e não percebeu o fim da via.