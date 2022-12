Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que o modelo de pedágio no estado deve priorizar investimentos em infraestrutura e não apenas na manutenção das rodovias. A declaração foi dada nesta segunda-feira (19), um pouco antes da cerimônia de diplomação dos eleitos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR).

Ele deve insistir no modelo de leilão das concessões por menor tarifa, elaborado com o governo Bolsonaro. A proposta vem sofrendo questionamentos desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas, em outubro deste ano.

“Nós vamos continuar defendendo o que já defendemos no governo do Bolsonaro, que é a tarifa de menor preço, na Bolsa de Valores, porque isso dá transparência e oportunidade do mundo inteiro participar. Essa conversa do pedágio caipira, que é o pedágio só de manutenção, o Paraná não vai ser enganado de novo, como foi durante 30 anos. Queremos obras. Pedágio pra pintar faixa, tapar buraco e cortar mato, não serve”, defendeu o governador.

Ratinho disse ainda estar aberto ao diálogo com o novo Governo Federal e caso não chegue a um acordo pretende criar um modelo estadual de pedágio.

“Estamos abertos ao diálogo, queremos achar a melhor solução, mas com algo que seja um avanço para o Paraná com obras importantes. Vou esperar o novo governo assumir e apresentar a sua modelagem, espero que seja próximo daquilo que defendemos. Se isso não acontecer e quiserem empurrar um pedágio de manutenção apenas, eu vou fazer as nossas rodovias estaduais com pedágio próprio, independente do Governo Federal”, concluiu.

Diplomação

A cerimônia de diplomação dos eleitos no Paraná aconteceu nesta segunda-feira, no final da tarde, no Teatro Positivo, em Curitiba. Com o ato, candidatas e candidatos eleitos se habilitaram ao exercício do mandato.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Welington Coimbra de Moura, agradeceu a população paranaense pela participação no processo eleitoral em entrevista à imprensa antes do evento de diplomação.

“Ficamos muito felizes em cumprir a nossa missão e de ver que o eleitor acreditou no sistema eleitoral. Tivemos uma eleição totalmente tranquila, transparente e segura”, disse Moura.

A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha das eleitas e dos eleitos pela maioria das paranaenses e dos paranaenses nas urnas. Durante o evento, que marca o encerramento do processo eleitoral, foram entregues os respectivos diplomas.