As comunidades escolares de 177 colégios estaduais do Paraná terão a oportunidade de decidir sobre a adesão ao programa Parceiro da Escola entre sexta-feira (6) e segunda-feira (9). A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), visa modernizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais, preservando a excelência pedagógica e a gratuidade do ensino.

Além da consulta, a pasta abriu um edital de credenciamento para fazer a seleção das empresas. O edital passou por análise pública prévia, está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e já atraiu nove instituições interessadas.

Conforme cronograma, o prazo de envio da documentação para a habilitação inicial, que viabilizará a participação das empresas interessadas no processo de credenciamento encerrou no dia 29 de novembro. Diversas escolas particulares e grupos educacionais de destaque em âmbito nacional manifestaram interesse, reafirmando o potencial transformador da iniciativa para a educação.

As instituições de ensino que se inscreveram devem comprovar ter, pelo menos, seis anos de experiência na área, além de capacidade técnica e competência para o programa. O prazo de vigência dos contratos com as empresas aprovadas será de quatro anos, podendo ser prorrogado a depender da avaliação do Governo do Estado.

Confira as empresas interessadas:

Grupo Positivo + Tom Educação

O Grupo Positivo é uma das maiores instituições na área educacional no Brasil, possui mais de 40 anos de história, atende cerca de 500 mil alunos e mantém parcerias com mais de 1.900 escolas. A instituição é amplamente reconhecida por seus resultados pedagógicos. O Positivo fez adesão em parceria com a Tom Educação. Juntas, as instituições gerenciam 42 escolas em São Paulo, Santa Catarina e Paraná, atendendo 28.706 estudantes. No Paraná, são 14 unidades, incluindo o Colégio Aníbal Khury Neto, participante do projeto-piloto do programa desde 2023.

Colégio Dom Bosco

O Colégio Dom Bosco tem unidades em Curitiba, Colombo, Maringá e Siqueira Campos. Ele alia tradição e inovação pedagógica ao oferecer ensino infantil, fundamental e médio. Sua experiência consolidada na educação privada garante contribuição significativa ao integrar o programa, assegurando qualidade e eficiência na gestão escolar.

Impulso Educação (Grupo Salta – Colégio Elite e Alfa)

A Impulso Educação, formada pela fusão entre Elite Rede de Ensino e Pensi Colégio e Curso, representa uma aliança de inovação e impacto social. O Grupo Salta, responsável por 185 escolas em 16 estados brasileiros, incluindo 19 no Paraná, está presente em municípios como Curitiba, Maringá, Londrina e Ponta Grossa.

CETEB / Grupo Rousseau

A Associação Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), com atuação em Minas Gerais e Bahia, administra atualmente quatro escolas e gerencia unidades do Programa Somar no estado mineiro, com resultados como maior aprovação e engajamento comunitário. Inspirado em práticas internacionais, seu modelo é monitorado por indicadores que garantem a eficiência e a segurança no ambiente escolar.

Consórcio APG GOV – Educa Paraná (Colégio Apogeu)

Composto por 17 empresas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o consórcio APG GOV (do qual participa o grupo Apogeu), gerencia 57 escolas de ensino fundamental e médio, das quais 10 estão no Paraná. Essas escolas, como o Colégio Conexão COC em Campo Mourão e a Escola Renovação em São José dos Pinhais, são exemplos de instituições já inseridas no modelo de parceria educacional. Além destas, o Colégio Estadual Anita Canet, integrante do piloto do programa, já é administrado pelo consórcio.

Fundação Educacional Menonita

Com 86 anos de sólida trajetória no cenário educacional, a Fundação Educacional Menonita se destaca como uma instituição comprometida com a formação integral de seus alunos, fundamentada nos princípios cristãos e nos valores éticos. Como parte fundamental do programa educacional, a Fundação promove um ambiente de aprendizado que integra conhecimento acadêmico com formação moral.

CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade)

Presente em 16 estados, o Colégio Cenecista gerencia 71 escolas de ensino fundamental e médio. No Paraná, o Colégio Cenecista Presidente Kennedy, em Campo Largo, é o de maior referência.

Astra

Com presença consolidada nos estados de São Paulo e Santa Catarina, a Astra se destaca pela vasta experiência na gestão de 12 instituições educacionais. Tem know-how em administração escolar e compromisso com a excelência educacional.

Centro Educacional Integrado

Com sede em Campo Mourão, a instituição, atualmente com 303 matrículas, tem atuação regional e trabalha com a diversificação das ofertas educacionais, promovendo a disseminação de boas práticas pedagógicas e a melhoria contínua na qualidade do ensino.

PARCEIRO DA ESCOLA – Desde 2023, o programa Parceiro da Escola vem sendo testado nos colégios Aníbal Khury (Curitiba) e Anita Canet (São José dos Pinhais), atendendo mais de 2.100 estudantes. Inspirado em modelos internacionais de sucesso, o programa visa melhorar a qualidade do ensino público ao delegar a gestão administrativa e de infraestrutura a empresas especializadas, permitindo que a equipe pedagógica foque exclusivamente no ensino.

As duas unidades participantes já registraram avanços significativos na infraestrutura, no desempenho acadêmico e nos processos administrativos, demonstrando como a iniciativa contribui para criar um ambiente de aprendizado mais eficiente e acolhedor.

Com índices de aprovação que superam 75% entre os pais, alunos e responsáveis, o programa reflete a confiança da comunidade escolar. Pesquisas realizadas em 2024 indicaram que as famílias reconhecem melhorias na organização, na estrutura das escolas e no desempenho acadêmico dos estudantes.