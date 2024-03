Um ônibus que transportava pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) foi alvo de assalto na madrugada desta quinta-feira (14). O veículo foi abordado na altura do Km 267 da BR-277, em Prudentópolis, nos Campos Gerais do Paraná. O destino do coletivo era Curitiba. De acordo com a PRF, o ônibus era do município de Porto Barreiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista relatou à equipe que pelo menos oito suspeitos armados com pistolas deram ordem de parada ao coletivo, se passando por policiais. Os suspeitos estavam em um veículo Renault/Oroch branco e uma Santa Fé bege.

Depois, os suspeitos pediram para o motorista entrasse em uma estrada vicinal e questionaram se tinha droga no ônibus. Os suspeitos teriam fugido na sequência, levando os pertences do condutor do coletivo e as chaves do veículo.